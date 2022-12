Stiri pe aceeasi tema

- Un nou record pentru David Popovici. Inotatorul roman s-a calificat miercuri cu al cincilea timp in finala probei de 100 m liber la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt de la Melbourne. A stabilit un nou record mondial de juniori in semifinale, scrie europafm.ro Inca de la inceputul cursei,…

- "Este prima oara in istorie cand un inotator roman primește aceasta nominalizare. David (CS Dinamo) intra astfel intr-o galerie selecta de nume mari. Ultimul caștigator la masculin (2021 și 2019) a fost americanul Caeleb Dressel", se arata in postarea citata. David Popovici a avut o evoluție fantastica…

- Numele lui David Popovici se face tot mai puternic auzit in elita sportului. Campionul din Romania a fost desemnat cel mai bun inotator din lume in acest an de cea mai prestigioasa revista de profil: Swimming World Magazine. Ultimul caștigator al acestui titlu a fost Caeleb Dressel, americanul care…

- Premiera pentur natația romaneasca. David Popovici a fost desemnat de revista Swimming World Magazine, cea mai prestigioasa publicație din lume dedicata natației, cel mai bun inotator al anului 2022, informeaza CS Dinamo. Este prima oara in istorie cand un inotator roman primeste aceasta nominalizare.Ultimul…

- Este premiera pentru natația din Romania! David Popovici a fost desemnat cel mai bun inotator al anului 2022. Inotatorul a fost desemnat de catre revista Swimming World Magazine, cea mai prestigioasa publicatie dedicata natatiei din lume. Este primul sportiv roman din istorie care primeste aceasta nominalizare,…

- Revista Swimming World Magazine, cea mai prestigioasa publicație din lume dedicata natației, l-a desemnat pe David Popovici cel mai bun inotator al anului 2022, anunța Clubul Sportiv Dinamo, pe Facebook.. Este prima oara in istorie cand un inotator roman primește aceasta nominalizare. Fii…

- David Popovici o sa-și faca prima apariție in public, dupa medaliile de aur caștigate la Campionatul Mondial de juniori de la Lima. Inotatorul de la CS Dinamo va fi in tribune la meciul pe care formația de handbal masculin a clubului il va susține in Champions League. Fanii au anunțat un moment in special…

- ​​​​​​​Fostul numar 1 mondial Novak Djokovic nu se arata interesat de subiectul retragerii dupa ce a plecat din Israel cu un titlu la Tel Aviv Watergen Open, unde a ridicat trofeul fara sa cedeze niciun set.