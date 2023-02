David Popovici, mesaj neașteptat după ce a fost declarat cel mai bun înotător din lume în 2022 David Popovici a transmis un mesaj neașteptat despre viitorul sau in care spune ca „nu a fost foarte clar cu privire la planurile sale de viitor” și ca ”este dator cu un raspuns”, menționand ca se va dedica mai mult ”cauzelor sociale” și trebuie ”sa ajutam Romania cu povești de succes”.„Consider ca in ultimele saptamani nu am fost foarte clar cu privire la planurile mele de viitor și cred ca va sunt dator cu un raspuns. Imi voi imparți energia intre cele de suflet (familie, prieteni), studii și sport. Toate trei sunt foarte importante pentru mine, ca sa pot crește ca om și sa simt ca fac ceea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

