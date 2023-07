Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici nu este ingrijorat de nonperformanțele sale de la Campionatele Mondiale de natatie de la Fukuoka (Japonia). „Va fi bine”, a spus sportivul in varsta de 18 ani, care a sosit in Japonia ca detinator al titlurilor mondiale la 100 m liber si 200 m liber. „Din fericire pentru mine, ceea ce…

- David Popovici a ratat șansa de a-și apara titlul de campion mondial in proba de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natație de la Fukuoka. David Popovici a obținut locul 6 in cursa de 100 de metri liber. David Popovici era deținatorul medaliei de aur la aceasa proba, dupa performanța de anul…

- David Popovici a obținut locul 4 in proba de 200 de metri liber la Fukuoka 2023. Cu toate ca a dominat toata cursa, la final a fost depașit și nu a prins podiumul. Drumul lui la Mondiale nu se incheie aici, insa! Urmeaza proba de 100 m liber.

- David Popovici (18 ani) a explicat strategia din seriile și semifinalele probei de 200 de metri liber. Campionul mondial en-titre a remarcat cateva detalii interesante in bazinul de la Fukuoka. Reporterul Roxana Fleșeru și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka, și transmit toate informațiile…

- David Popovici lupta pentru finala la 200 de metri liber de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka. Popovici e programat azi, in a doua semifinala, incepand cu ora 15:17. Citește și: Argeșeanca Madalina Lupu, eleva lui Gheorghe Zamfir, admisa prima la Universitatea de Muzica București Popovici va concura…

- David Popovici LIVE VIDEO la Campionatele Mondiale de Inot, in proba de 200 de metri liber. „Fenomenul natatiei” debuteaza exclusiv in AntenaPLAY, in seriile de la proba de 200 de metri liber, la ora 05:51. David Popovici este campionul mondial en-titre in proba de 200 de metri liber si va incerca sa…

- Kristof Milak, vicecampion european in proba de 100 m liber in 2022, dar specialist la fluture, nu va lua startul in probele de 100 și 200 m liber la CM de la Fukuoka, deși anunțase ca se pregatește din greu pentru ele Federația maghiara a anunțat echipa cu care va participa la Campionatele Mondiale…

- Pan Zhanle a stabilit referința sezonului 2023 in aceasta proba la intrecerea naționala din țara sa, el inotand cele doua bazine in 47,22 s, imbunatațind performanța romanului, care era 47,61 s Aproape doua luni au mai ramas pana la Campionatele Mondiale de la Fukuoka, iar cursa de 100 de metri liber…