- David Popovici (19 ani) a incheiat pe locul 3 finala la 100 metri liber de la Jocurile Olimpice, cu un timp de 47,49 secunde.Inotatorul roman a obținut anterior o medalie de aur in proba de 200 metri liber la aceeași ediție.Astazi, el și-a adaugat la palmares și o medalie de bronz.

- David Popovici s-a calificat, marți seara, in finala probei de 100 de metri liber de la Jocurile Olimpice de la Paris. El a incheiat cursa in 47. 66 secunde. Primii 50 de metri au fost dominați de americanul Alexy, David a intors al 6-lea și apoi a recuperat, incheind cursa al doilea, dupa chinezul…

- JOCURILE OLIMPICE – David Popovici, in varsta de 19 ani, a devenit campion olimpic in proba de 200 metri liber! Aflat in urma adversarilor sai pana in ultimii metri, Popovici a avut un final formidabil și a oprit cronometrul la 1:44:72, la doar doua sutimi in fața britanicului Matthew Richards! „Nu…

- David Popovici a caștigat luni seara medalia de aur la proba de 200 m liber la Jocurile Olimpice de la Paris. David a fost al doilea dupa prima lungime de bazin, al treilea dupa 100 de metri, a revenit pe poziția a doua dupa 150 de metri și a avut un final de cursa extraordinar, depașindu-l pe Matthew…

- David Popovici e noul campion olimpic al probei de 200 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Romanul a caștigat luni seara finala probei din La Defense Arena. Popovici a evoluat pe culoarul 4 și era considerat principalul favorit. El a obținut prima medalie a „Team Romania” la Paris.…

- Cea mai frumoasa cursa… Patru inotatori au fost despartiti de circa 15 sutimi de secunda, dar in istorie intra David Popovici, cvadruplu campioan european, dublu campion mondial si acum campion olimpic la Jocurile Olimpice de la Paris. Si nu are 20 de ani… David Popovici a fost considerat favoritul…

- Aur pentru David Popovici. Romanul face o cursa fabuloasa si castiga medalia de la aur la doua sutimi. David Popovici e noul campion olimpic al probei de 200 m liber la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Romanul a caștigat luni seara finala probei din La Defense Arena. UPDATE: David Popovici e noul…

- David Popovici (19 ani) este vazut de specialiștii de la Swimming World Magazine drept principalul favorit in proba de 200 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris. David Popovici incepe evoluția sa la Jocurile Olimpice de la Paris in La Defense Arena, cu seriile și semifinalele probei de 200 metri…