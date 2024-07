Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici se lupta pentru un nou aur olimpic in aceasta seara! Romanii pot sa il umareasca la finala de la 100 de metri inot, dupa ce ieri a obținut o noua victorie. Iata programul complet pentru ziua de 31 iulie 2024.

- David Popovici lupta, miercuri, pentru un nou titlu olimpic, de aceasta data la 100 de metri liber, dupa ce luni s-a impus la 200 metri liber. Finala este programata la ora 23.39, iar Popovici s-a calificat cu al cincilea timp. Romanii au o zi plina la Paris, iar Berni Szocs are meci in optimi la ...…

- Finala este programata sa inceapa la ora 21.43 și va fi televizata in direct de TVR1. The post MAREA SPERANȚA A ROMANIEI Azi, de la ora 21.43, David Popovici lupta pentru aurul olimpic first appeared on Informatia Zilei .

- La varsta de 19 ani, David Popovici a terminat semifinala probei de 200 de metri liber in 1:44,53, asigurandu-și locul in finala cu cel mai rapid timp. Finala va avea loc luni, 29 iulie, la ora 21:40. Toate cele 17.000 de locuri disponibile in La Defense Arena au fost ocupate. Publicul a fost martor…

- David Popovici a cucerit o noua medalie de aur. Astazi, 21 iunie 2024, sportivul in varsta de 19 ani a caștigat proba finala de 200 de metri liber, la Campionatele Europene de inot de la Belgrad. David Popovici a bifat o noua performanța in cariera sportiva. Inotatorul in varsta de 19 ani, supranumit…

- David Popovici s-a calificat in finala probei de 200 de metri liber de la Campionatul European de natație de la Belgrad, cu cel mai bun timp.Sportivul roman in varsta de 19 ani a scos un timp de 1:46.?...

- David Popovici a caștigat aurul, miercuri, la Campionatul European de natatie de la Belgrad. Inotatorul roman in varsta de 19 ani a scos cel mai bun timp, de 46,88. Pe locul doi s-a clasat Nandor Nemeth (Ungaria), cu timpul 47.49, iar pe trei a terminat sarbul Andrej Barna (47.66). Este a doua oara…

- Inotatorul roman David Popovici, dublu campion european la 100 si 200 m liber, s-a impus in finala probei de 100 m liber a concursului Mare Nostrum de la Barcelona. David Popovici a castigat, joi, medalia de aur in proba de 100 m liber din cadrul etapei de la Barcelona a circuitului Mare Nostrum. Popovici…