- David Popovici (18 ani) s-a calificat in semifinalele probei de 200 de metri liber la Campionatele Mondiale de natație de la Fukuoka. El a parcurs cele patru lungmi de bazin in 1,44, 86 Reporterul GSP Roxana Fleșeru și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka, și transmit toate informațiile…

- Katie Ledecky, Ariarne Titmus și Summer McIntosh lupta duminica pentru suprematia la 400 de metri liber, proba considerata „Cursa Secolului”. Campionatele Mondiale de Inot se desfasoara in perioada 23-30 iulie, exclusiv in AntenaPLAY. Prima zi a competitiei aduce si prima finala asteptata cu sufletul…

- David Popovici, 18 ani, a caștigat la Turneul Sette Colli (Italia) și proba de 200m liber, dupa ce ieri iși adjudecase primul loc și in cursa de 100m liber. La cateva minute bune dupa cursa de 200 metri liber, David inca semna autografe. Copiii italieni sunt fascinați de romanul care anul trecut la…

- David Popovici (18 ani) a caștigat sambata, 24 iunie, proba de 100 de metri liber din cadrul competiției Sette Colli, care are loc la Roma.Inotatorul roman a incheiat proba in 48.10, ceea ce reprezinta un record pentru competiția din Italia.Podiumul probei de 100 de metri liber de la Sette Colli a fost…

- David Popovici a caștigat medalia de aur la proba de 100 de metri liber, din cadrul concursului de natație Sette Colli Trophy, de la Roma. David Popovici, cursa la limita in finala probei de 100 de metri liber David Popovici continua pregatirile pentru Campionatele Mondiale de la Fukuoka. Sportivul…

- David Popovici a marcat o noua victorie! Tanarul a reușit sa caștige proba de 100 de metri liber la Cupa Romaniei la inot. Ce timp a obținut campionul mondial. Ce diferența a fost intre el și adversarii sai.

- De la 18:00, David Popovici, 18 ani, concureaza in finala A din Cupa Romaniei, proba 100 de metri liber masculin. David s-a calificat in finala cu al 3-lea timp, 51,37 s, in spatele lui Darius Ștefan Coman și Andrei Ungur. Finala A din Cupa Romaniei, proba 100 de metri liber masculin Ieri, David Popovici…

- Pan Zhanle a stabilit referința sezonului 2023 in aceasta proba la intrecerea naționala din țara sa, el inotand cele doua bazine in 47,22 s, imbunatațind performanța romanului, care era 47,61 s Aproape doua luni au mai ramas pana la Campionatele Mondiale de la Fukuoka, iar cursa de 100 de metri liber…