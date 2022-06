Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici, campion mondial la 100 și la 200 m liber a sosit duminica seara in țara cu o aeronava TAROM pe aeroportul „Henri Coanda”. El a venit insoțit de antrenorul Adrian Radulescu și de colegul sau de lot, Robert Glința. Delegația Romaniei a fost primita la salonul oficial al aeroportului.

- David Popovici, dublu campion mondial la natatie, a ajuns in Romania. Avionul sau a aterizat pe Aeroportul Otopeni in jurul orei 21.00. Presedintele a trimis buchete de flori in culorile tricolorului lui David Popovici si mamei sale, precum si echipei de natatie care soseste in aceasta, la Aeroportul…

- Robert Glinta s-a calificat in finala probei de 50 m spate din cadrul Campionatului Mondial de Natație de la Budapesta, dupa ce a inregistrat al șaselea timp al semifinalelor. Inotatorul roman Robert Glinta s-a calificat, vineri, in finala probei de 50 m spate, la Campionatele Mondiale de natatie de…

- David Popovici, dublu campion mondial, la 100 și 200 m liber, este un baiat care face multe, cere putine și care e in picioare la 4.30 dimineața pentru ca vrea sa fie cel mai bun din lume, a spus joi președinta Federației Romane de Natației, Camelia Potec, la Pro TV, citata de News.ro . „David este…

- „David Popovici se poate antrena acum in orice bazin din lume”, spune Camelia Potec, președintele Federației Romane de Natație. Camelia Potec a vorbit in aceasta dimineața la GSP LIVE despre cele doua medalii de aur obținute de David Popovici la Mondialele de Natație și despre drumul parcurs de sportivul…

- Dublu campion mondial la doar 17 ani, David Popovici va reveni in Romania duminica, pe 26 iunie. In aceasta dimineața, la GSP LIVE, Camelia Potec, președintele Federației Romane de Natație, a explicat ce va face David Popovici in urmatoarele zile și cand va reveni in țara, dupa Campionatul Mondial de…

- Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta se vor desfasura intre 18 iunie si 3 iulie. Doi inotatori, David Popovici si Robert Glinta, si doi saritori, Constantin Popovici si Angelica Muscalu, vor reprezenta Romania la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta 18 iunie 3 iulie , iar obiectivul…

- REȘIȚA – Cei mai buni inotatori și antrenori ai anului 2021 au fost premiați, la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, de catre Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern! Robert Glința și David Popovici au fost desemnați sportivii anului 2021 de catre Federație, iar printre cei premiați…