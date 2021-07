Stiri pe aceeasi tema

- Doua sutimi l-au separat de medalia de bronz, dar ratarea podiumului nu pare sa-l afecteze. David Popovici este, la doar 16 ani, unul dintre cei mai promițatori înotatori ai natației mondiale. La finalul cursei de 200 metri liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, sportivul nostru a precizat:…

- Dupa ce a dat lumea peste cap la Roma si a impresionat de-a binelea, s-a intors, acum, in Romania cu trei recorduri și patru medalii. David Popovici a fost primit pe aeroport ca un erou, la salonul oficial. Puștiul de 16 ani a dat dovada de o maturitate exemplara pentru varsta lui și a explicat simplu…

- ​David Popovici, calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a cucerit medalia de aur în proba de 200 m liber, sâmbata seara, la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Roma.Popovici, care a stabilit recordul mondial al aceastei probe în semifinale (1:45:26), a…

- Inotatorul roman David Popovici a ratat calificarea in semifinalele probei de 50 m liber din cadrul Campionatelor Europene de natatie de la Budapesta (Ungaria). In varsta de 16 ani, David Popovici a fost inregistrat cu al 24-lea timp din serii, 22 secunde, 43 sutimi, in timp ce George Alexandru Stoica…