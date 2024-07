Stiri pe aceeasi tema

- Chiruta a fost cronometrat cu timpul de 6 min 51 sec 51/100, fiind urmat de croatul Damir Martin, 6 min 54 sec 83/100, potrivit Agerpres.Mihai Chiruta, debutant la Jocurile Olimpice, va evolua in sferturi pe 30 iulie, de la ora 11:10.

- Singurul medaliat olimpic din istoria masculin romanesc, Razvan Florea, dezvaluie pronosticul sau pentru prestația lui David Popovici la Paris. Pe 19 august se implinesc 20 de ani de cand Razvan Florea devenea primul inotator roman cu medalie la Jocurile Olimpice. Și, pentru moment, singurul. Constanțeanul…

- David Popovici (19 ani) este vazut de specialiștii de la Swimming World Magazine drept principalul favorit in proba de 200 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris. David Popovici incepe evoluția sa la Jocurile Olimpice de la Paris in La Defense Arena, cu seriile și semifinalele probei de 200 metri…

- Antrenorul coordonator al lotului olimpic de judo, Emil Morar, a declarat, pentru AGERPRES, ca "obiectivul realistic si perfect realizabil" al lui Alex Cret, singurul sportiv roman calificat de la judo la Jocurile Olimpice de la Paris, este clasarea pe locurile 3-5.

- David Popovici (19 ani) a triumfat, miercuri, 19 iunie, in finala de la 100 metri liber la Campionatele Europene de la Belgrad (Serbia), transmite Gazeta Sporturilor. A incheiat cursa in 46,88 secunde. Inotatorul roman și-a aparat titlul cucerit acum 2 ani la Roma și a stabilit al 3-lea cel mai bun…

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, miercuri seara, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad, cu timpul de 46 sec 88/100. (AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativa)

- David Popovici se pregatește pentru Jocurile Olimpice de la Paris, iar sportivul nostru a vorbit despre așteptarile sale și despre ce a simțit in momentul in care Pan Zhanle i-a doborat recordul mondial in proba de 100 metri liber.

- David Popovici (19 ani) va lua startul in probele de 100 și 200 metri liber in etapa de la Barcelona a circuitului Mare Nostrum, care are loc miercuri și joi. David Popovici participa in aceasta saptamana la penultimul concurs inainte de Jocurile Olimpice de la Paris. Inotatorul roman și echipa sa au…