- David Popovici va implini pe 15 septembrie 19 ani, sarbatoare pe care o va dona unor tineri muzicieni. Dublul campion mondial iși propune sa contribuie la cumpararea unei locuințe pentru o familie de cinci muzicieni, și pentru mama lor. Artiștii au caștigat impreuna peste 100 de medalii. Andrei canta…

