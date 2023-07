David Popovici. Intrarea Dragonului David nu a urcat pe podium in proba de 200 metri liber, de la Fukuoka. Dar așa cum spune cantecul, un sfarșit e un inceput. Pentru ca urmeaza proba regina, cea de 100 de metri. Și știm ca e posibil. Campionul Mondial s-a ridicat ca focul din cenușa. A aparut brusc dintre ruinele unui sistem pe cat de revolut, pe atat de speculativ in declinarea electorala a gloriei. Fie doar și atat și putem spune ca intre Fukuoka 2023 și Paris 2024, lumea natației e mult mai complicata decat ar parea la prima vedere. Dupa explozia absolut surprinzatoare de la Budapesta de acum un an, nimic nu s-a schimbat. Cel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

