- Inotatorul roman David Popovici a fost inclus pe o lista selecta de zece sportivi care au reusit cele mai notabile performante pe parcursul anului 2022, alaturi de starul fotbalului mondial Lionel Messi, stabilita de agentia spaniola de presa EFE, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Inotatorul roman David Popovici, dublu campion european si mondial in acest an, a fost ales cel mai bun sportiv din Balcani in 2022, in cadrul anchetei organizate de agentia bulgara BTA si la care au luat parte agentiile de stiri din regiune, inclusiv AGERPRES. Popovici (18 ani), care a obtinut medalii…

- Cel mai prolific sportiv roman in 2022, inotatorul in varsta de 18 ani iși amintește cu drag de perioada cand il aștepta cu sufletul la gura pe Moș!2022 a fost un an excepțional pentru David Popovici. Sportivul a reușit sa bata recorduri mondiale și europene și sa devina multiplu campion european și…

- Revista Swimming World Magazine, cea mai prestigioasa publicatie din lume dedicata natatiei, l-a desemnat pe David Popovici cel mai bun inotator al anului 2022, anunta Clubul Sportiv Dinamo, pe Facebook.