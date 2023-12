Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunile de dimineața și de seara din a patra zi de competiție a Campionatelor Europene de inot in bazin scurt de la Otopeni vor fi transmise LIVE pe AntenaPLAY vineri, 8 decembrie 2023. David Popovici o sa fie prezent in prima, dar și in a doua reuniune a concursului de maine.

- Campionatelor Europene de inot in bazin scurt de la Otopeni se vad in AntenaPLAY pe 6 decembrie 2023. Iata cine sunt și cand pot fi vazuți sportivii romani care se lupta pentru medalii in a doua reuniune a competiției, de la ora 18:00.

- Echipa Romaniei, din care face parte și David Popovici, a obținut calificarea in finala probei masculine de stafeta 4x50 m mixt, miercuri, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 metri) de la Otopeni.

- Azi au inceput Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni, cea mai importanta competiție de inot din Europa din 2023. Iar David Popovici a concurat chiar in prima zi. Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni au doua reuniuni, cea de dimineața in care se desfașoara seriile incepand…

- Zece zile au mai ramas pana la debutul Campionatelor Europene in bazin scurt de la Otopeni, a 22-a ediție. Palmaresul Romaniei la aceasta intrecere cuprinde treisprezece medalii, un aur, patru de argint și opt de bronz. Romania se pregatește sa gazduiasca unul dintre cele mai importante evenimente sportive…

- Matt Richards (20 de ani), care a caștigat aurul in proba de 200 m liber anul acesta, la Fukuoka, vine la CE in bazin scurt de la Otopeni și spune ca de-abia așteapta sa concureze din nou impotriva lui David Popovici. Campionatele Europene in bazin scurt care vor debuta la Otopeni pe 5 decembrie aduc…

- Vlad Stancu (18 ani) s-a impus in probele individuale de 400 m liber și 1500 m la Campionatele Naționale in bazin scurt și privește cu nerabdare spre competiția europeana care va avea loc intre 5 și 10 decembrie la Otopeni. Vlad Stancu se pregatește de a doua competiție de seniori din cariera sa, dar…

- Zsuzsanna Jakabos (34 de ani) a confirmat prezența la Campionatele Europene in bazin scurt, competiție care va avea loc intre 5 și 10 decembrie la Otopeni. Zsuzsanna Jakabos este una dintre cele mai frumoase femei din Ungaria, cel puțin așa arata toate topurile din țara vecina și nenumaratele apariții…