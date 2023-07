Stiri pe aceeasi tema

- Romanul e principalul favorit in finala de 200 metri liber de la Campionatele Mondiale de Inot de la Fukuoka. Iata cu cine se lupta David Popovici pentru aur. Finala va fi transmisa LIVE exclusiv pe Antena 1 si in AntenaPLAY marti, 25 iulie, de la ora 14:00. David Popovici a obtinut in semifinale cel…

- Antena 1 si AntenaPLAY transmit maine finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Mondiale de Inot de la Fukuoka, de la ora 14.00. David Popovici, sportivul roman care a obtinut cel mai bun timp din semifinale este favoritul probei. Intreaga co

- David Popovici s-a calificat in finala probei de 200 metri liber, la Campionatele Mondiale de natatie de la Fukuoka, cu cel mai bun timp al semifinalelor, 1:44:70. Inotatorul roman David Popovici, campion mondial en titre in probele de 100 si 200 de metri liber, s-a calificat in finala probei de 200…

- David Popovici s-a calificat, luni dimineata, in semifinalele probei de 200 m liber, la Campionatul Mondial de natatie de la Fukuoka, scrie News.ro.Sportivul roman a inotat cele patru lungimi de bazin cu timpul de 1:45.86, ceea ce reprezinta al treilea timp din serii.Semifinalele sunt programate azi…

- David Popovici s-a calificat in semifinalele probei de 200 de metri liber la Campionatele Mondiale de natație de la Fukuoka și va concura pentru finala, azi, de la ora 15:17. Iata cu ce timp a terminat campionul roman!

- David Popovici s-a calificat in semifinalele probei de 200 de metri liber la Campionatele Mondiale de natație de la Fukuoka și va concura pentru finala, azi, de la ora 15:17. Iata cu ce timp a terminat campionul roman!

- David Popovici LIVE VIDEO la Campionatele Mondiale de Inot, in proba de 200 de metri liber. „Fenomenul natatiei” debuteaza exclusiv in AntenaPLAY, in seriile de la proba de 200 de metri liber, la ora 05:51. David Popovici este campionul mondial en-titre in proba de 200 de metri liber si va incerca sa…

- David Popovici a primit trofeul pentru “Cel mai bun inotator din lume la masculin 2022”.2023 este anul in care inotatorul roman a reușit un nou record mondial in probele de 100 și 200 de metri liber, proba regina a inotului.Sportivul in varsta de 18 ani a caștigat doua titluri mondiale și doua europene…