- Campionatele Europene de natație la juniori, desfașurate la Otopeni, au ajuns in a 5-a zi. David Popovici (17 ani), care a cucerit deja 3 medalii de aur, concureaza in serii la 100 de metri liber. Tot astazi ar intra și in semifinalele probei, daca ar trece de serii. David Popovici lupta astazi pentru…

- David Popovici a caștigat vineri proba de 50 metri liber din cadrul Campionatului European de Inot pentru Juniori desfașurat la Otopeni, potrivit Antena3.roDavid Popovici a terminat cea mai scurta și mai rapida proba a copetiției cu timpul de 22:16.Este a patra medalie de aur pe care tanarul inotator…

- David Popovici a reușit joi dimineața al doilea timp al seriilor de calificare pentru proba de 50 de metri liber a Campionatelor Europene de juniori de la Otopeni, dupa ce a inotat in 22 de secunde si 46 de sutimi. El a fost depașit croatul Jere Hribar (22.32), relateaza news.ro. El s-a calificat astfel…

- Stafeta combinata mixta de 4×100 metri liber a caștigat, miercuri, 6 iulie, argintul la Campionatele Europene de natație pentru juniori de la Otopeni. In componența David Popovici, Bianca Costea, Patrick-Sebastian Dinu Rebecca-Aimee Diaconescu, ordinea in care au concurat, echipa Romaniei a terminat…

- David Popovici a caștigat aurul in proba de 200 de metri liber la Campionatul European de inot pentru juniori, care se defașoara in aceasta saptamana la Otopeni. Ce timp a reușit sa scoata campionul mondial, vedeți in randurile de mai jos. David Popovici a caștigat aurul la proba de 200 de metri liber…

- David Popovici va concura, miercuri, de la ora 17.07, in finala probei de 200 m liber, de la Campionatele Europene de juniori care au loc la Otopeni.Dublu campion mondial la senior, David Popovici s-a calificat in finala in finala probei de 200 m liber cu al doilea timp, dupa ce a castigat a doua semifinala…

- Ziua 2 a Campionatelor Europene de juniori, desfașurate in Complexul de Natație din Otopeni. Dublul campion mondial David Popovici (17 ani) va concura in doua probe: dimineața in serii la ștafeta combinata de 4x100 metri liber, seara in finala la 200 de metri liber. ...

- Stafeta de 4x100 m liber a Romaniei, formata din David Popovici, Alexandru Constantinescu, Stefan Cozma si Patrick Sebastian Dinu, a obținut marți aurul la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Otopeni (5-10 iulie).