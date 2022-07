Stiri pe aceeasi tema

- Stafeta combinata a Romaniei, compusa din David Popovici, Patrick Sebastian Dinu, Bianca Costea si Rebecca Aimee Diaconescu, a obtinut, miercuri, medalia de argint in finala probei de 4x100 m liber din cadrul Campionatelor Europene de inot pentru juniori care se desfasoara in aceste zile la Otopeni.…

- Sportiva romana Bianca Costea s-a calificat miercuri in finala probei de 50 m liber, din cadrul Campionatelor Europene de inot pentru juniori din Otopeni, cu al treilea timp al semifinalelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- David Popovici isi mentine hegemonia europeana in proba de 200 m liber la juniori, dupa s-a impus miercuri in finala desfasurata la Campionatele Europene de inot de la Otopeni si a adus a doua medalie de aur delegatiei Romaniei, dupa cea de la stafeta masculin 4x100 m liber, potrivit Agerpres.…

- Sportiva Rebecca Aimee Diaconescu s-a clasat, miercuri, pe locul 6 in finala probei feminine de 50 m spate, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Otopeni, ea fiind cronometrata cu timpul de 29 sec 10/100, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- David Popovici, liderul echipei de stafeta 4x100 m liber, noua campioana europeana la Otopeni, gazda Campionatelor Europene de inot la juniori, si-a laudat colegii pentru efortul depus in castigarea primei medalii de aur a delegatiei Romaniei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Romanul David Popovici a castigat a doua semifinala la 200 m liber masculin si va inota miercuri pentru medalia de aur a Europenelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- David Popovici a facut senzație la Campionatul Mondial de Inot, iar acum se intoarce in Romania, dar nu pentru o vacanța ci pentru a concura la Campionatul European de Tineret. Acesta se va desfașura la Otopeni, in perioada 5-10 iulie, iar prețul biletelor variaza intre 30 și 60 de lei. Fii…

- Liderul ATP, sarbul Novak Djokovici, a obtinut sambata victoria cu numarul 1.000 in circuit si s-a calificat in finala turneului de la Roma. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…