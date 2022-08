Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici (17 ani) a cucerit medalia de aur in proba de 100 de metri liber la Campionatele Europene de la Roma. Romanul a stabilit un nou record mondial, cu timpul de 46,86 secunde. Jurnaliștii Gazetei, Roxana Fleșeru și Raed Krishan, se afla la Roma, și transmit cele mai importante știri de la…

- Cu foarte multa energie! Așa au fost incurajați de catre public, așa au incheiat cursele sportivii noștri și in a cincea zi a Campionatului European de Natație pentru juniori, desfașurat la Otopeni.

- Presa internaționala l-a elogiat pe David Popovici, dupa dubla istorica reușita la Campionatele Mondiale de Natație de la Budapesta, unde a devenit miercuri campion mondial și la 100 de metri liber, dupa ce luase aurul la 200 de metri liber.

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, este de parere ca „o tara intreaga“ trebuie sa il primeasca la aeroport pe David Popovici, care a reusit sa castige doua medalii de aur la la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta.

- Performanța inotatorului roman David Popovici la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta, unde luni a caștigat aurul , nu a trecut neobservata de presa internaționala. „Prezentul este David Popovici. Și viitorul este tot al lui”, scriu marile publicații. Sub titlul „Tom Dean ia bronzul, in…

- Ministrul sportului, Eduard Novak, a scris mesaje diferite in romana și maghiara dupa victoria lui David Popovici (17 ani), care a cucerit luni medalia de aur la proba de 200 m liber la Campionatele Mondial de Natație de la Budapesta, relateaza Gazeta Sporturilor. Potrivit sursei citate, in limba romana…

- David Popovici incepe o era la Budapesta. Inotul lui nu are limite, parca ar fi venit dintr-un viitor in care oamenii sunt amfibieni, scrie cotidianul spaniol AS despre sportivul roman, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Eduard Novak, ministrul Sportului, l-a felicitat pe David Popovici (17 ani) care a ajuns campion mondial in proba de 200 de metri liber si a scris pe pagina sa de Facebbok ca este un sportiv fenomenal.