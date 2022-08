Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Trump a obținut o majoritate confortabila de voturi in sondajul de opinie al Conferinței de acțiune politica conservatoare (CPAC), menținandu-și poziția de favorit pentru nominalizarea republicana la alegerile prezidențiale din 2024, relateaza The Hill. Fii la curent cu cele…

- O fetița de 18 luni a murit dupa ce a fost lasata acasa singura, la Milano, timp de aproape o saptamana. Primele rezultate ale autopsiei arata ca fetița a murit cu 24 de ore inainte de a fi gasita, din cauza epuizarii, tocmai in ziua in care mama ei fusese in oraș, dar nu a trecut pe acasa, anunța…

- REPowerEU, planul UE de a reduce rapid dependenta de combustibilii fosili rusi, de a diversifica sursele de aprovizionare cu energie la nivelul UE si de a accelera tranzitia verde, se poate confrunta cu dificultati considerabile de ordin practic, avertizeaza Curtea de Conturi Europeana intr-un aviz…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, in cadrul ceremoniei de decorare a campionului la natatie, David Popovici si a antrenorului sau, Adrian Radulescu, ca suntem departe de a vorbi de un aport esential din partea statului in privinta infrastructurii sportive si ca rezultatele sportivilor obliga autoritatile…

- Sesiunea de seara a zilei de sambata a adus un argint pentru Romania, prin Vlad Stancu, si o asteptata calificare in proba de 100 m liber masculin pentru David Popovici, potrivit news.ro.Ziua de sambata s-a incheiat cu o noua medalie pentru Romania – argintul obtinut de Vlad Stancu la 800 m liber…

- Inotatorii romani Robert Glinta si David Popovici s-au calificat in finalele probelor de 100 m spate, respectiv 200 m liber, duminica seara, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Primarul General al Capitalei, Nicusor Dan, afirma, intrebat daca, in virtutea colaborarii de la guvernare, se asteapta ca PNL sa o sustina pe Gabriela Firea la viitoarele alegeri locale pentru functia de primar general, ca „este o discutie daca Gabriela Firea va fi sustinuta de PSD”. Fii…

- Sunt onorat și totodata emoționat ca am fost parte la un moment istoric, vizita de lucru la Iasi a Comisiei Politica Externa și Integrare Europeana și Comisia Juridica, Numiri și Imunitați din Parlamentul Republicii Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…