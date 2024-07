Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici s-a calificat cu primul timp in finala probei de 200 metri liber la Jocurile Olimpice, cu cel mai bun timp de 1:44,53 de sutimi.Sportivul s-a calificat in ultimul act cu cel mai bun timp. Finala este programata luni, 29 iulie, de la ora 21:40.

- David Popovici, in varsta de 19 ani, a obținut locul 1 in proba de 200 metri liber la Jocurile Olimpice 2024. Inotatorul roman a inregistrat un timp de 1:45.65, cel mai rapid din toate cele patru serii, și se pregatește sa participe in semifinale la ora 21:51, ora Romaniei. In aceasta cursa, podiumul…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat in finala probei de 200 m liber, joi, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad, cu cel mai bun timp din semifinale, 1 min 46 sec 15/100. Lituanianul Danas Rapsys a fost inregistrat cu al doilea timp din semifinale, 1 min 46 sec 44/100. David Popovici,…

- David Popovici s-a calificat in finala probei de 200 de metri liber de la Campionatul European de natație de la Belgrad, cu cel mai bun timp.Sportivul roman in varsta de 19 ani a scos un timp de 1:46.?...

- David Popovici s-a calificat in finala probei de 100 m liber cu cel mai bun timp, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad. Popovici s-a calificat in finala cu cel mai bun timp: 47.82. Patrick Dinu nu s-a calificat in finala, el ocupand locul 8, ultimul, in prima serie a semifinalelor.…

- David Popovici s-a calificat, marti seara, in finala probei de 100 m liber cu cel mai bun timp, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad. Campion european en titre la 100 m si 200 m liber, David Popovici s-a calificat in finala probei de 100 metri liber, marti, la Campionatele Europene de natatie…

- David Popovici (19 ani) a caștigat și a doua cursa in care a luat startul la etapa din Barcelona a circuitului Mare Nostrum. El se impusese miercuri in proba de 200 metri liber, iar joi a fost pe primul loc in cea de 100 m liber. David Popovici și-a incheiat evoluția la etapa a doua a circuitului Mare…

- David Popovici (19 ani) s-a impus in proba de 200 metri liber in a doua etapa a circuitului Mare Nostrum. Romanul a parcurs cele patru lungimi de bazin in 1:44,74, depașindu-l pe sud-coreeanul Sunwoo Hwang, campionul mondial en titre. David Popovici inoata la Barcelona cu 58 de zile inainte de startul…