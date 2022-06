Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, in 22 iunie 2022, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, cu timpul de 47 sec 58/100. Luni, Popovici a caștigat aurul in proba de 200 de metri liber. El intra astfel in istoria natației mondiale, fiind al…

- Inotatorul roman David Popovici a castigat, miercuri, medalia de aur si la proba de 100 metri liber la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. El a reusit un timp de 47 sec 58 100. Cu acesta ocazie, Klaus Iohannis a postat un mesaj pe pagina lui de socializare: O noua performanta de exceptie…

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, miercuri, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, cu timpul de 47 sec 58/100. Popovici (17 ani) a fost urmat in finala de francezul Maxime Grousset, 47 sec 64/100, si de canadianul Joshua Liendo Edwards, 47…

- David Popovici a devenit campion mondial și in proba de 100 de metri liber David Popovici. Foto: Arhiva. Înotatorul român David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 100 m liber la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, cu timpul de 47 sec 58…

- David Popovici 17 ani va concura azi, in finala probei de 100 metri liber, de la Campionatul Mondial de Natatie. A castigat, miercuri, medalia de aur in proba de 100 metri liber din cadrul Campionatului Mondial de Natatie, competitie care se desfasoara la Budapesta. Popovici a obtinut la CM si aurul…

- Ce dieta are David Popovici pentru a iși asigura performanța. Inotatorul de 17 ani a uimit lumea natației, caștigand medalia de aur a probei de 200 metri liber din cadrul Campionatelor Mondiale de la Budapesta. In aceasta seara, sportivul roman va lupta și pentru titlul probei de 100 metri liber. Dar…

- sursa foto: Facebook/ David Popovici Inotatorul roman David Popovici (17 ani) a caștigat luni seara medalia de aur la Campionatele Mondiale de Natație in proba de 200 metri liber. El a stabilit și un nou record mondial pentru juniori, dupa ce il stabilise pe precedentul in semifinale, transmite G4Media.…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat duminica seara in finala la 200 de metri, la Campionatul Mondial de natatie de la Budapesta, cu cel mai bun timp al semifinalelor. Evolutia sa a coincis si cu stabilirea unui nou record mondial de juniori.