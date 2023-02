Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul David Popovici a anunțat vineri, 24 februarie, ca vrea sa se implice mai mult in cauze sociale, pe langa sport, studii și timpul petrecut alaturi de familie. „Consider ca in ultimele saptamani nu am fost foarte clar cu privire la planurile mele de viitor și cred ca va sunt dator cu un raspuns.…

- Sportivul roman David Popovici a fost votat cel mai bun inotator european al anului 2022, in cadrul premiilor Ligii Europene de Natatie (LEN) pe anul trecut, a anuntat forul continental, joi seara, pe site-ul sau oficial, potrivit Agerpres. Popovici s-a impus in clasamentul publicat de LEN cu 56,16%,…

- Dublul campion mondial David Popovici a fost votat cel mai bun inotator european al anului 2022, in cadrul premiilor Ligii Europene de Natatie (LEN) pe anul trecut, a anuntat forul continental, pe site-ul sau oficial. Sportivul roman s-a impus in clasamentul publicat de LEN cu 56,16%, devansandu-i pe…

- Campionul mondial de la Kempo, Yani Zaharia, a dat lovitura și in cinematografie. Luptatorul este protagonist in doua seriale total diferite. Yani Zaharia, multiplu campion mondial la Kempo și unul dintre cei 4 copii ai șefului Federației de Kempo, Amatto Zaharia, și-a descoperit talentul actoricesc!…

- Sportivul tulcean Catalin Chirila, campion mondial si european la canoe simplu pe distanta de 1.000 de metri, a participat in 2011, pe cand avea 12 ani, la etapa nationala a Olimpiadei de Limba Rusa Materna, ocupand locul secund. Campionul, care e originar din comuna Sarichioi, si a adus aminte de acel…

- Dinamo a inaugurat academia de inot, proiectul cu ținte mari care il va avea ca manager pe Mihai Popovici, tatal campionului mondial și european David Popovici, și coordonator pe reputatul tehnician italian Walter Bolognani. Ieri a venit anunțul oficial, insoțit de detalii, al unui proiect despre care…

- Inotatorul roman David Popovici, dublu campion european si mondial in acest an, a fost ales cel mai bun sportiv din Balcani in 2022, in cadrul anchetei organizate de agentia bulgara BTA si la care au luat parte agentiile de stiri din regiune, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Cel mai prolific sportiv roman in 2022, inotatorul in varsta de 18 ani iși amintește cu drag de perioada cand il aștepta cu sufletul la gura pe Moș!2022 a fost un an excepțional pentru David Popovici. Sportivul a reușit sa bata recorduri mondiale și europene și sa devina multiplu campion european și…