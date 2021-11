Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a oferit prima reacție dupa ce a caștigat premiul destinat celui mai bun tanar sportiv din Europa.In varsta de 17 ani, inotatorul legitimat la CS Dinamo a fost recompensat cu Premiul Piotr Nurowski și a primit și o bursa de formare in valoare de 15.000 de euro.Potrivit RealitateaSportiva…

- Inotatorul roman David Popovici a fost votat de cele 50 de Comitete Olimpice Naționale de pe continentul nostru „Cel mai bun tanar sportiv european pentru sporturile de vara” din 2021. Incoronarea caștigatorului Premiului Piotr Nurowski a avut loc la Samorin, in Slovacia, in cadrul unei cine de gala…

- Inotatorul roman David Popovici a castigat Premiul Piotr Nurowski, el fiind votat de cele 50 de Comitete Olimpice Nationale din Europa „Cel mai bun tanar sportiv european pentru sporturile de vara” din 2021.

- David Popovici (17 ani) a primit, joi, distinctia de cel mai bun tanar sportiv din Europa, in cadrul unei gale la Seminarul Asociației Comitetelor Olimpice Europene. Delegația COSR in frunte cu președintele Mihai Covaliu l-au susținut pe sportivul legitimat la Dinamo la Samorin, in Slovacia, unde a…

- Inotatorul roman David Popovici a castigat Premiul Piotr Nurowski pe anul 2021. A fost votat, joi seara, ”Cel mai bun tanar sportiv european pentru sporturile de vara”, la Adunarea Generala a Comitetelor Olimpice Europene de la Samorin, Slovacia, anunța Comitetul Olimpic si

- Europa de Est este aproape de pragul de 20 de milioane de cazuri de coronavirus, transmite, duminica, agenția Reuters, citata de News.ro. Potrivit Reuters, regiunea are cea mai mica rata de vaccinare din Europa, mai putin de jumatate din populatie primind o singura doza. Cazurile noi de infectare au…

- Letonia devine prima țara din Europa care reintroduce lockdown-ul, timp de o luna, dupa o creștere fara precedent a cazurilor de Covid-19. Țara impune restricții de anvergura, pe fondul unui nou val de cazuri de Covid-19 pe intreg continentul, scrie The Guardian. Letonia are una dintre cele mai mari…

- Un roman, caruia i se spune Jojo, in varsta de 53 de ani, a avut zilele trecute surpriza vieții. Primaria din Nisa i-a oferit un loc de munca și o casa. Gestul vine la un an dupa ce Jojo, un om al strazii, a impresionat Franța cu gesul lui de a-și dona toate economiile victimelor […] The post Gestul…