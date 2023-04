Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a transmis un mesaj de Paste in care indeamna oamenii sa petreasca alaturi de familie si sa faca sport, anunța news.ro."Va urez un Paste Fericit. Incercati sa petreceti cat mai mult timp cu familia, eu asta o sa fac, si stati sanatosi. Faceti sport", a spus Popovici. Fii la…

- Inotatorul David Popovici s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 dupa ce a caștigat proba de 100 de metri liber de la Campionatul Național de inot, a anunțat, sambata, Federația Romana de Natație.

- Lorena, fiica legendarului Ilie Balaci, a discutat deschis, in cadrul podcastului „Profu' de Sport”, despre animozitațile existente intre ea și familia Mititelu. Relațiile dintre ei au ramas incordate dupa dispariția subita a „Minunii Blonde”, „samburele” conflictului avand legatura tot cu interminabila…

- Bogdan Lobonț, 45 de ani, fostul mare goalkeeper al echipei naționale, trecut de-a lungul carierei pe la Ajax, Fiorentina sau AS Roma, a vorbit la podcastul „Profu' de Sport” despre contactul brutal pe care l-a avut cu fotbalul romanesc in momentul in care a antrenat-o pe U Cluj, in sezonul 2018-2019.…

- In ultimii ani, ceasurile sport au devenit din ce in ce mai populare nu numai in randul tinerilor, ci și al persoanelor in varsta care doresc sa duca un stil de viața activ. Se pare ca ceasurile clasice nu mai sunt necesare. Deși ceasurile de mana tradiționale arata uimitor, acestea nu ii vor sprijini…

- Horoscop 4 februarie 2023. Balanțele au o zi plina de pasiune, in timp ce Taurii trebuie sa se gandeasca de doua ori daca fac pasul spre casatorie sau nu. Pe cat ar suna de bine, n-ar fi rau sa analizeze mai bine acest plan pentru ca poate ascunde lucruri la care nu s-au gandit pana acum. Ce spune horoscopul…