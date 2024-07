Stiri pe aceeasi tema

- Aur pentru David Popovici. Romanul face o cursa fabuloasa si castiga medalia de la aur la doua sutimi. David Popovici e noul campion olimpic al probei de 200 m liber la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Romanul a caștigat luni seara finala probei din La Defense Arena. UPDATE: David Popovici e noul…

- David Popovici lupta in aceasta seara pentru aurul olimpic, la La Defense Arena, din Paris. Finala probei de 200 metri liber este programata de la ora 21.40. Popovici (19 ani), dublu campion mondial si cvadruplu campion european, s-a calificat in finala probei de 200 m liber din cadrul Jocurilor Olimpice…

- De la ora 21:40 are loc finala probei de 200 metri liber, la care va participa și David Popovici, care s-a calificat cu cel mai bun timp, 1:44,53. Romanul este cel mai tanar din distribuția de 8 sportivi. Cel mai in varsta este lituanianul Danas Rapsys, 29 de ani. Cursa va fi transmisa in direct de…

- David Popovici este aproape de prima medalie olimpica din cariera sa. Va intra luni seara in finala probei de 200 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Duminica seara a caștigat semifinala dupa 1 minut 44 de secunde și 53 de sutimi, cel mai bun timp din concurs. Finala este programata…

- David Popovici a obținut cel mai bun timp din seriile de la 200 de metri liber de la Jocurile Olimpice și s-a calificat in semifinale. Inotatorul roman a fost cel mai rapid fara sa forțeze și s-a impus fara emoții in fața rivalilor de la Paris. David a evoluat in seria 4 de calificare (n.r ultima),…

- Inotatorul roman David Popovici a debutat duminica la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 in proba de 200 de metri. Romanul s-a calificat fara emoții in semifinala ce se va disputa duminica seara.

- Cesar Cielo Filho (37 de ani) a discutat intr-un podcast al celor de la SwimSwam despre cursele de sprint de la Jocurile Olimpice de la Paris. Brazilianul a facut cateva observații interesante despre felul in care s-au schimbat acestea in ultimii trei ani și i-a nominalizat pe David Popovici, Pan Zhanle…

- David Popovici (19 ani) este vazut de specialiștii de la Swimming World Magazine drept principalul favorit in proba de 200 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris. David Popovici incepe evoluția sa la Jocurile Olimpice de la Paris in La Defense Arena, cu seriile și semifinalele probei de 200 metri…