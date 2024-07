Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a facut declarații dupa ce a caștigat, luni seara, medalia de aur la proba de 200 metri liber de la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.„E un vis implinit. Ma bucur foarte tare. Sper sa nu incep sa plang. Ma bucur ca acum cinci minute am scris istorie", a declarat Popovici la finalul cursei…

- David Popovici (19 ani) a intrat, duminica, 28 iulie 2024, pentru prima oara in bazin la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, pentru a concura oficial. Starul natației din Romania a luat startul in seriile probei de 200 de metri liber. Popovici a facut o cursa incredibila si a incheiat pe primul loc…

- David Popovici (19 ani) se afla in fața ultimei curse inainte de Jocurile Olimpice de la Paris. El va inota in aceasta seara de la ora 19:36 in proba de 200 metri liber. Finala de la 200 metri liber in care va inota David Popovici este transmisa de Antena 3 CNN și se poate vedea online pe AntenaPLAY…

- David Popovici (19 ani) inoata astazi, de la ora 19:52, in finala probei de 100 metri liber la Campionatele Europene de natație. Cursa va fi televizata in Romania pe Antena 3 CNN. David Popovici a intrat pe ultima suta de metri inaintea Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul legitimat la CS Dinamo…