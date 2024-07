Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici s-a calificat cu primul timp in finala probei de 200 metri liber la Jocurile Olimpice, cu cel mai bun timp de 1:44,53 de sutimi.Sportivul s-a calificat in ultimul act cu cel mai bun timp. Finala este programata luni, 29 iulie, de la ora 21:40.

- David Popovici a cucerit o noua medalie de aur. Astazi, 21 iunie 2024, sportivul in varsta de 19 ani a caștigat proba finala de 200 de metri liber, la Campionatele Europene de inot de la Belgrad. David Popovici a bifat o noua performanța in cariera sportiva. Inotatorul in varsta de 19 ani, supranumit…

- David Popovici (19 ani) și-a inceput parcursul la Campionatele Europene de la Belgrad, ultimul sa competiție inaintea de Jocurile Olimpice de la Paris, cu seriile din proba de 100 metri liber. El a inotat cele doua lungimi de bazin in 47,94 s. In complexul ”Milan Gale Muskatirovic”, denumit așa dupa…