Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici (18 ani) a avut un start de vis la Campionatele Naționale de Natație, cucerind doua medalii. Finalele din fiecare zi, care incep la ora 18:00, sunt transmise live pe GSP.ro și televizate de TVR 1 Sportivul de la CS Dinamo a caștigat probele de 50 metri liber și 100 metri spate, iar la…

- David Popovici, dublu campion mondial și european (100 și 200 m liber) și deținator al recordului la 100 m liber, va inota pentru prima oara in calitate de senior la Campionatele Naționale de la Otopeni (5-9 aprilie). Intr-un interviu pentru publicația spaniola AS, sportivul in varsta de 18 ani a vorbit…

- Inotatorul David Popovici, dublu campion mondial si european de seniori (100 si 200 m liber), participa la sase probe individuale cu prilejul Campionatelor Nationale de la Otopeni (5-9 aprilie), a declarat pentru AGERPRES antrenorul Adrian Radulescu.Dupa un cantonament de pregatire la Tenerife (Spania),…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei a invins echipa Marii Britanii cu scorul de 16-2, joi, in Divizia B europeana a Cupei Mondiale 2023, la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.In celalalt meci al zilei, Germania a invins Ucraina cu 9-7.Tricolorii vor mai juca la Otopeni cu Germania (sambata,…

- Complexul Sportiv de Natație din Otopeni va gazdui in perioada 10-17 iunie Campionatul Mondial masculin de polo pe apa U20. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- David Popovici a transmis un mesaj neașteptat despre viitorul sau in care spune ca „nu a fost foarte clar cu privire la planurile sale de viitor” și ca ”este dator cu un raspuns”, menționand ca se va dedica mai mult ”cauzelor sociale” și trebuie ”sa ajutam Romania cu povești de succes”.„Consider ca…

- Inceput de sezon perfect pentru una dintre speranțele inotului dambovițean! Anastasia Udroiu (13 ani), legitimata la Renovatio Sport Club, a fost de neoprit la ediția din acest an la Cupa Ligii Performanței in Natație, gazduita de Complexul Sportiv de Natație din Otopeni, la sfarșitul saptamanii trecute.…

- Sportivul roman David Popovici este unul dintre cei cinci candidati la titlul de cel mai bun inotator european al anului 2022, in cadrul premiilor Ligii Europene de Natatie (LEN) pe anul 2022, informeaza forul continental. In varsta de 18 ani, Popovici a cucerit anul trecut doua medalii de aur la Mondiale…