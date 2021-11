David Popovici, campion european la 17 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman David Popovici a castigat medalia de aur in proba de 200 m liber, sambata, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Kazan (Rusia), cu timpul de 1 min 42 sec 12/100. La 17 ani, Popovici si-a trecut in palmares primul sau titlu continental la seniori,…

- Robert Glința (24 de ani) a cucerit medalia de argint in proba de 100 de metri spate de la Campionatele Europene de natație in bazin scurt, organizate in Rusia, la Kazan. Robert Glința a cucerit miercuri bronzul in proba de 50 metri spate, iar astazi și-a imbunatațit performanța. A incheiat pe locul…

- Skyrocketing construction costs and a growing focus on the environment is triggering a shift in eastern European real-estate developers towards the green refurbishment of existing buildings rather than the construction of new ones, according to Bloomberg. “Increasing demand for buildings with higher…

- European stocks were headed for their best weekly performance in seven months on Friday, as a bright start to the earnings season helped ease investor concerns about higher inflation, according to Reuters. The pan-European STOXX 600 index rose 0.3%, on course to end the week with a more than 2% gain…

- Ministrul Sporturilor, Eduard Novak, s-a aratat foarte multumit de locul 11, pe care l-a obținut la proba de contratimp 1.000 m, categoriile 4-5, la ciclism pe velodrom, joi, la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. ”Locul 11. Numarul meu norocos si ‘my personal best’ ca timp in aceasta proba (1 min 06…

- Subiectele au fost postate pe un grup pe facebook de catre elevi chiar din sala de examen. In scurt timp au aparut și rezolvarile. Astfel, chiar in timpul probei de Bacalaureat, elevii au avut acces la rezolvari chiar din salile de examen. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a declarat ca nu exclude…