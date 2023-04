Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a cucerit, sambata, titlul in proba de 100 de metri liber de la Campionatele Naționale de Natație, de la Otopeni, cu timpul de 47,61 secunde și a facut baremul pentru Jocurile Olimpice de la Paris, informeaza Gazeta Sporturilor . Dupa ce a obținut 4 medalii de aur in primele zile, sportivul…

- Dupa ce a obținut 4 medalii in primele zile, David Popovici (18 ani) concureaza din nou la Campionatele Naționale de Natație, de la Otopeni. Azi va intra in bazin pentru proba de 100 de metri liber. Finalele din fiecare zi, care incep la ora 18:00, sunt transmise live pe GSP.ro și televizate de TVR…

- David Popovici a mai cucerit o medalie de aur la Campionatele Naționale de Natație gazduite la Otopeni. Vineri, Popovici s-a clasat pe primul loc in proba de 400 de metri liber de la Campionatele Naționale de Natație de la Otopeni, inregistrand un timp de 3:51.18. Pe locul secund s-a clasat Vlad Ștefan…

- David Popovici (18 ani) continua evoluția excelenta la Campionatele Naționale de Natație, de la Otopeni. Sportivul de la CS Dinamo a obținut azi a treia medalie de aur, la 50 metri fluture. Dupa cursa in care a stabilit un nou record național, 23.74, David Popovici a vorbit despre obiectivele sale in…

- David Popovici a caștigat doua medalii de aur in prima de zi de la Campionatele Naționale, care se desfașoara in bazinul de la Otopeni. Sportivul roman este inscris la șase probe individuale și a reușit deja sa se claseze pe primul loc la probele de 50 metri liber și 100 metri spate. Popovici va mai…

- Campionul european si mondial David Popovici a cucerit titlurile nationale in probe de 50 m liber si 100 m spate, miercuri, in prima zi a Campionatelor Nationale de inot in bazin de 50 de metri, la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni, scrie digi24.ro.

- David Popovici a caștigat doua medalii de aur in prima de zi de la Campionatele Naționale, care se desfașoara in bazinul de la Otopeni. Sportivul roman este inscris la șase probe individuale și a reușit deja sa se claseze pe primul loc la probele de 50 metri liber și 100 metri spate. Popovici va mai…

- Dublul campion mondial si european la inot, David Popovici, a declarat intr-o conferinta de presa ca isi doreste cel putin o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, dupa ce la precedenta editie si-a indeplinit visul de a participa. „La 16 ani am reusit sa ma calific la Jocurile Olimpice, asa…