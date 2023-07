Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici s-a calificat miercuri in finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Mondiale de Natație organizate la Fukuoka. Finala se va disputa joi de la ora 14.20. Citește și: Propunerea parintelui Calistrat: 10% din castigul de la nunta ar trebui dat Bisericii La doar 18 ani, David…

- David Popovici s-a calificat miercuri in finala probei de 100 metri liber din cadrul Campionatului Mondial de Natație de la Fukuoka (Japonia), romanul fiind al cincilea cel mai rapid inotator din semifinale.

- David Popovici (18 ani) s-a calificat in semifinalele probei de 100 de metri liber de la Campionatele Mondiale de Natație organizate la Fukuoka. Cursa care il poate duce in finala este programata tot astazi, incepand cu ora 14:26. Desfașurarea va fi liveTEXT pe GSP.ro. Semifinalele probei de 100 de…

- David Popovici (18 ani) a incheiat cursa de 200 de metri liber de la Campionatele Mondiale de Natație pe locul al patrulea, o surpriza pentru toți cei care se gandeau ca va bate recordul mondial. Reporterul Roxana Fleșeru și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka, și transmit toate…

- David Popovici s-a calificat fara emoții in finala de la 200 de metri liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Natatie de la Fukuoka. Sportivul roman a obținut cel mai bun timp din semifinale și l-a impresionat pe unul dintre cei importanți analiști din acest sport. Ultimul act al acestei probe este…

- David Popovici s-a calificat in finala probei de 200 metri liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Natație, care se desfașoara in Japonia. El a inregistrat cel mai timp al sefimifinalelor. Inotatorul roman este favorit la caștigarea medialiilor de aur in probele de 100 și 200 metri liber. Cand va…

- David Popovici s-a calificat in finala probei de 200 metri liber, la Campionatele Mondiale de natatie de la Fukuoka, cu cel mai bun timp al semifinalelor, 1:44:70. Inotatorul roman David Popovici, campion mondial en titre in probele de 100 si 200 de metri liber, s-a calificat in finala probei de 200…

- Sportiva romana Amelie-Enya Foerster, in varsta de 16 ani, s-a clasat, joi, pe locul 48 in proba feminina de sarituri in apa de la trambulina de 3 metri desfașurata in cadrul Campionatelor Mondiale de Natație de la Fukuoka (Japonia). Romanca, notata cu 188,95, a ratat calificarea in semifinalele probei,…