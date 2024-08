Dupa ce rezultatele sale la Jocurile Olimpice de la Paris au fost in prim-planul presei din țara, dar și al celei internaționale, generand reacții inclusiv din partea unor politicieni, tanarul inotator roman a vorbit deschis despre nevoia de investiții in sportul autohton. Campionul olimpic David Popovici și-ar dori ca medaliile obtinute de el la Paris […] The post David Popovici: Ar trebui investit mai mult in sport si investit cu cap/Mesajul tanarului campion olimpic pentru politicieni first appeared on Ziarul National .