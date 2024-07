Stiri pe aceeasi tema

- Camelia Potec (42 de ani), președinta Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM) și campioana olimpica in 2004, in proba de 200 metri liber, a fost copleșita de emoții datorita succesului obținut de David Popovici (19 ani). Sportivul roman a caștigat medalia de aur in proba de 200 de metri…

- David Popovici a facut spectacol la Jocurile Olimpice. A scris istorie pentru inotul romanesc, iar alaturi in aceasta zi importanta i-a fost și iubita lui, Taisia Nițuleasa, care a mai fost prezenta și in alte momente decisive pentru sportiv.

- David Popovici a caștigat luni medalia de aur a probei de 200 de metri liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris. Sportivul roman a incheiat cursa intr-un minut, 44 de secunde si 72 de sutimi. El a fost urmat de britanicul Matthew Richardson (1.44.74) si de americanul Luke Hobson (1.44.79).Este…

- Tatiana Pascu, mama lui Pepe, a vorbit in cadrul unui interviu recent despre alegerea fiului ei. Artistul se afla la a treia casatorie și are trei copii.Pepe radiaza de fericire alaturi de Yasmine, femeia care ii ofera susținere și dragoste necondiționata. Artistul a avut parte de mai multe episoade…

- Prima ediție de la Insula iubirii a adus dezvaluiri neașteptate din relațiile concurenților, așa cum a fost și cazul lui Cornel. Concurentul a recunoscut ca și-a inșelat iubita, dar tot Iustina a fost cea care a ințeles ca partenerul ei a trecut printr-o situație delicata in urma cu mai mulți ani.

- David Popovici spera la medalii la Campionatul European de inot de la Belgrad. Sportivul roman spera chiar astazi sa caștige prima medalie, la proba sa favorita, 100 m liber.Acesta a reușit sa se califice cu cel mai bun timp in finala care va avea loc astazi, de la ora 19:52. A reușit sa scoata 47…

- Oana Cojocaru și Irinel Columbeanu au fost impreuna trei ani de zile. Deși intre ei era o diferența de 40 de ani, fostul afacerist fiind mai in varsta, acest lucru nu a fost o piedica pentru cei doi. De ce s-au separat, de fapt, in cele din urma. Irinel Columbeanu și ultima sa iubita, Oana Cojocaru.

- Ultima iubita cu care Irinel Columbeanu și-a asumat relația și a stat trei ani a facut dezvaluiri cutremuratoare. Prin intermediul unei intervenții telefonice in emisiunea Xtra Night Show, tanara a vorbit despre povestea de dragoste traita cu fostul afacerist.