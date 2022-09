Stiri pe aceeasi tema

- Cați bani ia David Popovici dupa performanțele de la Roma. Inotatorul de 17 ani a cucerit doua medalii de aur la Campionatele Europene din capitala Italiei. El a stabilit și nou record mondial in proba de 100 m liber. „Regele David” va fi recompensat financiar de Ministerul Sportului pentru titlurile…

- David Popovici va reveni joi in Romania, dupa Campionatele Europene de inot de la Roma, dar nu va exista o festivitate oficiala. Sportivul de la CS Dinamo a impresionat la Europene, caștigand doua medalii de aur (100 metri liber și 200 de metri liber), dar la revenirea in țara nu va exista o ceremonie…

- David Popovici (17 ani) a devenit campion european, sambata seara, in proba de 100 m liber, la Roma. Sportivul de la Dinamo a incheiat proba cu timpul 46,86, cel mai bun reusit vreodata de un inotator. Timpul e sinonim cu un nou record mondial, record european, record mondial de juniori, record european…

- Seara splendida pentru Romania, cu David Popovici (17 ani) devenit și campion european la inot! Sportivul legitimat la CS Dinamo a triumfat in finala probei de 100 m liber la CE desfașurate la Roma, in celebra Foro Italico. Popovici a stabilit un record mondial, terminand cursa in 46,86 secunde! Record…

- Guvernul Romaniei, prin vocea purtatorului de cuvant Dan Carbunaru, a anunțat ca a aprobat ca David Popovici, inotatorul de 17 ani care a devenit campion mondial la probele de 100, respectiv 200 de metri liber, sa fie premiat cu 500.000 de lei din partea clubului la care este legitimat, CS Dinamo. Performanțele…

- Robert Glinta a revenit si el in tara, iar la aeroportul Otopeni a avut un discurs de mare campion la adresa lui David Popovici, colegul sau mai tanar. Toata atenția s-a indreptat, desigur, asupra lui David Popovici, insa Robert Glința nu s-a simțit marginalizaț, ci chiar a avut și el un discurs superb…

- Fiecare dintre cele doua medalii de aur cucerite de David Popovici (17 ani) la Campionatele Mondiale de natație din Budapesta ii va aduce inotatorului cate 56.000 de lei din partea statului roman. Platit cu 7.000 de euro in fiecare luna de catre clubul la care activeaza, CS Dinamo, David Popovici va…