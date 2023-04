Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a caștigat in aceasta seara proba de 100 de metri fluture, la Campionatul Național de Inot. Este o proba cu care sportivul nu este obișnuit și recunoaște ca a fost „foarte greu”.

- David Popovici (18 ani) a cucerit titlul in proba de 100 de metri liber de la Campionatele Naționale de Natație, de la Otopeni. A incheiat cursa in 47,61 secunde, a facut baremul pentru Jocurile Olimpice și este primul sportiv roman sigur de prezența la Paris, in 2024. Delvine Relin Meringor, o atleta…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat sambata la Jocurile Olimpice de vara de la Paris din 2024 dupa ce a caștigat proba de 100 de metri liber, la Campionatul Național de Natație de la Otopeni, cu o cursa efectuata in 47.61 de secunde.

- Delvine Relin Meringor și-a indeplinit baremul olimpic dupa ce a terminat pe locul 3 maratonul de la Barcelona, scrie site-ul Eurosport. In varsta de 30 de ani, Delvine Relin Meringor este de origine kenyana și a obținut cetațenia romana in 2021. La cursa din Spania, a obținut al doilea cel mai bun…

- Dublul campion mondial si european la inot, David Popovici, a declarat intr-o conferinta de presa ca isi doreste cel putin o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, dupa ce la precedenta editie si-a indeplinit visul de a participa. „La 16 ani am reusit sa ma calific la Jocurile Olimpice, asa…