- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat, duminica, in semifinalele probei de 200 m liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, cu cel mai bun timp din serii, 1 min 45 sec 65/100. Popovici l-a devansat pe lituanianul Danas Rapsys, cu 26/100. Semifinalele sunt programate tot duminica, de la…

- David Popovici a obținut cel mai bun timp din seriile de la 200 de metri liber de la Jocurile Olimpice și s-a calificat in semifinale. Inotatorul roman a fost cel mai rapid fara sa forțeze și s-a impus fara emoții in fața rivalilor de la Paris. David a evoluat in seria 4 de calificare (n.r ultima),…

- David Popovici e campion european in proba de 100 metri liber. Inotatorul roman David Popovici a caștigat miercuri cursa de 100 metri liber de la Campionatul European de natație de la Belgrad, cu timpul de 46 secunde și 88 de sutimi.

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, miercuri seara, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad, cu timpul de 46 sec 88/100. Pe locul doi s-a clasat Nandor Nemeth (Ungaria), cu timpul 47.49, iar pe trei a terminat sarbul Andrej Barna (47.66). In urma…

- Inotatorul roman David Popovici, dublu campion european la 100 si 200 m liber, s-a impus in finala probei de 100 m liber a concursului Mare Nostrum de la Barcelona. David Popovici a castigat, joi, medalia de aur in proba de 100 m liber din cadrul etapei de la Barcelona a circuitului Mare Nostrum. Popovici…