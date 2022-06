Stiri pe aceeasi tema

- Robert Glința, 25 de ani, concureaza sambata, 25 iunie, de la ora 19.02, in finala probei de 50 de metri spate de la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta, informeaza Gazeta Sporturilor. Sportivul legitimat la Dinamo s-a calificat vineri seara in ultimul act al probei de la Duna Arena, dupa…

- David Popovici (17 ani) a reușit sa cucereasca medalia de aur la probele de 100 m liber și 200 m liber, in cadrul Campionatului Mondial de la Budapesta. Sportivul din Romania a reușit doua performanțe istorice, nemaiintalnite din anul 1973 și pana in prezent. Dupa ce a terminat cu cel mai bun timp in…

- Inotatorul roman David Popovici (17 ani) a declarat, miercuri, la postul TVR 1, dupa ce a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, al doilea sau titlu la Campiionatul Mondial de natatie de la Budapesta, ca spera ca i-a facut pe toti romanii mandri prin performantele lui. “Chiar nu stiu cum voi…

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, miercuri, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, cu timpul de 47 sec 58/100. Performanța este istorica pentru țara noastra, dar și pentru inotul mondial: ultima oara cand un sportiv a reușit sa caștige la…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a felicitat, luni seara, pe David Popovici, devenit campion mondial la 200 metri liber. ”Ai oferit astazi multe emotii si bucurii tuturor romanilor si ai scris o noua pagina in istoria sportului romanesc. Felicitari, David Popovici, pentru performanta extraordinara…

- Robert Glința a ratat șansa de a aduce Romaniei o noua medalie la Campionatele Mondial de natație de la Budapesta. Inotatorul roman a terminat duminica pe locul 8 finala probei de 100 metri spate. Finala a fost caștigata de italianul Thomas Ceccon, care a realizat și un nou record mondial (51,60), relateaza…

- Dupa ce David Popovici a stabilit un nou record mondial de juniori in semifinalele Campionatelor Mondiale de natație de la Budapesta, romanul revine in bazin pentru finala in aceasta seara. David Popovici are mari șanse la o medalie luni seara, in finala probei de 200 metri liber de la Mondialele de…

- Inotatorul roman David Popovici a stabilit duminica cel mai bun al semifinalelor probei de 200 de metri liber de la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta. Cu aceasta performanța cu care s-a calificat in finala probei, romanul de 17 ani a stabilit și un nou record mondial al junirorilor, relateaza…