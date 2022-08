Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici, dublu campion mondial la seniori, s-a calificat marți in finala probei de 200 metri liber masculin, la Campionatele Europene de Juniori de la Otopeni, cu un timp de 1:47:93. Italianul Lorenzo Galossi, caștigatorul primei semifinale, a obținut cel mai bun timp, 1:47.73, potrivit GSP.…

- David Popovici, dublu campion mondial la seniori, va concura incepand de azi la Campionatele Europene de juniori, care au loc in Complexul de Natație de la Otopeni. Anul trecut, la aceasta competiție, care s-a desfașurat la Roma, puștiul a caștigat trei medalii de aur și una de argint. ...

- David Popovici inoata miercuri seara pentru o noua medalie la Campionatul Mondial. Finala la 100 metri liber incepe la ora 19:22 si este difuzata de TVR. David Popovici s-a clasat pe primul loc, marti, in semifinala cu nou record mondial de juniori: 47.13 secunde. El a stabilit cel mai bun timp din…

- Campion mondial la 200 metri, David Popovici evolueaza astazi pentru o noua medalie la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, in proba de 100 metri liber. Popovici s-a calificat in finala fara probleme, cu timpul de 47.13, record mondial la juniori. Finala la 100 metri este…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.

- Semifinalele probei de 100 de metri liber de la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta au avut loc in aceasta seara, de la 19:26 si 19:31.David Popovici, nou record mondial juniori la proba 100 m liber: 47.13 secunde.S a calificat in finala cu cel mai bun timp. ...

- TVR 1 va difuza, in aceasta seara, incepand cu ora 19, mai multe probe de inot din Campionatul Mondial de Natație, de la Budapesta, printre care și semifinala la 100 m liber, in care s-a calificat David Popovici, cu cel mai bun timp din serii. Președintele TVR, Dan Turturica, a facut mai multe clarificari…