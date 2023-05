Stiri pe aceeasi tema

- Campionul mondial la natație, David Popovici, a luat „examenul maturitații” cu un rezultat bun și se pregatește pentru concursurile ce vor urma. Popovici a sustinut Bacalaureatul pentru sportivii olimpici, la Valenii de Munte.

- David Popovici (18 ani) a trecut peste emoțiile Bacalaureatului, invațand diverse lucruri despre el. Acum privește spre ce urmeaza, doua concursuri, apoi și cel mai important Campionatele Mondiale din luna iulie E sambata la pranz, in București, e liniște, iar David Popovici merge mulțumit pe un trotuar…

- David Popovici campion european și mondial de natație, a susținut examenul de Bacalaureat in orașul Valenii de Munte, la Colegiul Național „Nicolae Iorga”, iar in cursul zilei de vineri el a primit o veste buna.Sportivul a luat parte la sesiunea speciala a examenului, denumita și „BAC-ul olimpicilor”,…

- David Popovici a avut parte de momente emoționante in Valenii de Munte, orașul in care s-a prezentat pentru examentul de bacalaureat. Localnicii au fost foarte incantați ca l-au vazut și l-au așteptat pentru poze și autografe. Sportivul de 18 ani are admiratori și pentru colegii „de suferința”. David…

- David Popovici, ca și alți elevi olimpici, susține examenul de Bacalaureat in aceste zile. Surprinzator, campionul mondial va susține examenul la o alta școala. Așadar, care este motivul pentru care David Popovici da BAC-ul la Valenii de Munte, deși este elev in București. Ce materii a ales sportivul.…

- David Popovici, deținatorului recordului mondial in proba de inot 100 de metri liber, da azi examenul la Istorie in cadrul sesiunii speciale de Bacalaureat, rezervat elevilor premiați la olimpiadele internaționale.

- Printre candidati se afla si „extraterestrul din bazin” David Popovici N. Dumitrescu Incepand de ieri și pana pe data de 25 mai a.c, Prahova este gazda sesiunii speciale de Bacalaureat pentru absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice si la competitiile sportive si artistice internationale…

- Ca și anul trecut, judetul Prahova gazduieste si in acest an sesiunea de Bacalaureat dedicata olimpicilor, iar printre candidati se va numara si inotatorul David Popovici, 18 ani. Campionul mondial si european a venit joi, 11 mai, la Ploiesti, pentru a se inscrie la examenele pe care le va susține la…