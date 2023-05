David Popovici a luat BAC-ul. Ce medie a obținut campionul nostru mondial David Popovici a dat Bacalaureatul intr-o sesiune speciala dedicata celor care fac parte din loturile olimpice ori competiții sportive sau artistice. Campionul nostru mondial se poate bucura de o vacanța liniștita caci a promovat examenul maturitații cu o medie buna. Multiplu campion mondial, european și național, Popovici (18 ani), care a dat examenul in Prahova, la Valenii de Munte (Colegiul național ”Nicolae Iorga”), se afla printre cei 80% dintre examinați care au promovat. Un singur candidat a luat media 10.00, David Popovici (absolvent al Liceului bucureșteana ”George Coșbuc”) promovand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

