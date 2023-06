Stiri pe aceeasi tema

David Popovici a obținut duminica o noua victorie remarcabila la Trofeul Sette Colli, competiție de desfașurata la Roma. Popovici a reușit sa caștige proba de 200 de metri liber, dupa ce s-a calificat in finala cu cel de-al patrulea timp, noteaza Mediafax.

- David Popovici (18 ani) inoata azi in seriile probei de 200m liber la Trofeul Sette Colli, din Italia. Sportivul roman va inota in seria 7, dupa ora 12:11. David Popovici va concura pe culoarul 4 in seria lui, cel al favoritului. Daca se va califica in finala, romanul va reveni in bazin la Foro Italico…

- Inotatorul roman David Popovici s-a clasat sambata seara pe locul intai in finala probei de 100 m liber de la Roma, la cea de-a 59-a ediție a competiției internaționale Sette Colli Trophy.

- David Popovici a marcat o noua victorie! Tanarul a reușit sa caștige proba de 100 de metri liber la Cupa Romaniei la inot. Ce timp a obținut campionul mondial. Ce diferența a fost intre el și adversarii sai.

- Dublul campion mondial si european David Popovici a castigat clar proba de 100 m liber, sambata, in Cupa Romaniei la inot, competitie gazduita de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.

