- Multiplul campion european si mondial de juniori si de seniori la natatie, David Popovici, si-a donat medalia de camion mondial pentru a fi transformata in fundite aurii, oferite copiilor ce intra in lupta cu cancerul. Demersul lui vine in sustinerea programului SperantaNuMoareDeCancer, lansat de MedLife,…

- Multiplul campion european și mondial la natație, David Popovici, a donat copiilor bolnavi de cancer medalia de aur obținuta la Mondialele de la Budapesta in proba de 200 m liber masculin. Povestea medaliei și motivul donarii sunt prezentate intr-un video emoționant. Gestul vine in susținerea programului…

- David Popovici, multiplu campion european si mondial la natatie, a donat copiilor bolnavi de cancer medalia de aur obtinuta la Mondialele de la Budapesta in proba de 200 m liber masculin. Demersul sau vine in sustinerea programului #SperantaNuMoareDeCancer, lansat de MedLife, in cadrul caruia s-a alaturat…

- Polițiștii din Lugoj și Faget au participat la o acțiune de donare de sange in cadrul campaniei “Protejam oameni, ajutam oameni”. Acțiunea a avut loc miercuri, 26 aprilie, in intervalul orar 08:00-13:00. Echipa de colecta mobila din cadrul Centrului Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara…

- Acțiune a polițiștilor timișeni, la sediul Poliției Municipiului Lugoj. Oamenii legii au participat la o acțiune de donare de sange pentru copiii bolnavi de cancer. Ei spera ca gestul lor sa ii determine și pe alții sa doneze.