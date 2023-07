Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici este primul sportiv roman care s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Acum, dublul campion mondial și european la natație se mandrește cu o noua reușita: un contract de milioane.

- David Popovici (18 ani), dublul campion mondial și european la natație, a semnat un contract important inaintea Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024. David Popovici a ajuns deja in Japonia și se va pregati in urmatoarea perioada la Tokyo, urmand apoi sa ajunga la Fukuoka. ...

- David Popovici este sub mare presiune inaintea Campionatele Mondiale de inot de la Fukuoka. Sportivul roman este deținatorul medaliilor de aur in probele de 100 și 200 de metri liber, iar specialiștii se așteapta sa-și apere trofeele caștigate cu multa sudoare. Inaintea competiției de saptamana viitoare…

- Eduard Novak va reveni in circuitul competițional, la 46 de ani. Fostul ministru din partea UDMR, scos de la guvernare de PSD și PNL, a reinceput antrenamentele. „Incepand de astazi am revenit oficial pe pista ca sportiv al Federatiei Romane de Ciclism. Ma bucur ca la 47 de ani ma pot pregati pentru…

- David Popovici va participa pe 27 august, la Londra, la un eveniment inedit, Sprint with the Stars, in care copii inoata alaturi de mari sportivi, campioni mondiali, olimpici și europeni Obiectivul important al sportivului roman cu profilul cel mai proeminent din 2022 incoace il reprezinta Campionatele…

- Pan Zhanle a stabilit referința sezonului 2023 in aceasta proba la intrecerea naționala din țara sa, el inotand cele doua bazine in 47,22 s, imbunatațind performanța romanului, care era 47,61 s Aproape doua luni au mai ramas pana la Campionatele Mondiale de la Fukuoka, iar cursa de 100 de metri liber…

- Flacara olimpica pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024 va sosi in Franta pe 8 mai anul viitor, in portul sudic, Marsilia, scrie DPA.Ulterior, aceasta va strabate intreaga tara si va ajunge in final la Paris, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ucraina risca sa piarda locurile cota la haltere pentru Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce al treilea sportiv a fost suspendat provizoriu pentru incalcarea regulamentului antidoing, informeaza Inside The Games.Alina Marushchak, medaliata cu aur la Campionatele Mondiale din 2021, la categoria…