- David Popovici a caștigat duminica medalia de aur la Campionatul European de Inot pentru Juniori de la Otopeni. Sportivul roman a terminat cursa cu timpul de 47sec69/100. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- David Popovici (17 ani) s-a calificat, sambata, in finala probei de 100 m liber la Campionatul European de inot pentru juniori, de la Otopeni. Inotatorul roman a avut cel mai bun timp din semifinale: 48.31 secunde. La randul lui, Patrick Sebastian Dinu, care a inotat in cea de-a doua semifinala, a incheiat…

- Inotatoarea romana Bianca Costea a caștigat joi medalia de argint in finala probei de 50 metri liber, la Campionatul European de Inot pentru Juniori desfașurat in perioada 5-10 iulie in noul complex de natație de la Otopeni, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Inotatorul roman David Popovici a castigat miercuri dupa-amiaza medalia de aur in proba de 200 m liber, in cadrul Campionatului European de Natatie pentru Juniori, desfasurat in noul bazin de la Otopeni. El a parcurs cele 4 lungimi de bazin in 1,45.45 minute.

- David Popovici, dublu campion mondial la seniori, s-a calificat marți in finala probei de 200 metri liber masculin, la Campionatele Europene de Juniori de la Otopeni, cu un timp de 1:47:93. Italianul Lorenzo Galossi, caștigatorul primei semifinale, a obținut cel mai bun timp, 1:47.73, potrivit GSP.…