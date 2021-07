Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman David Popovici a cucerit, duminica seara, medalia de aur in proba de 50 m liber, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, cu timpul de 22 sec 22/100. Popovici, sportiv calificat la JO de la Tokyo, a fost urmat in clasamentul final de rusul Nikita Cernousov, 22 sec…

- ​David Popovici, calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a cucerit medalia de aur în proba de 50 m liber, duminica seara, la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Roma.Popovici a fost cronometrat în finala cu timpul 22.22 secunde. Acesta i-a devansat pe rusul Nikita…

- Sportivul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 m liber, sambata, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, cu timpul de 1 min 45 sec 95/100. Popovici, sportiv calificat la JO de la Tokyo, care in semifinala a stabilit un nou record mondial de…

- Sportivul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 metri liber, sambata, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, informeaza Gazeta Sporturilor . David Popovici, 16 ani, a castigat finala de la 200 metri liber la CE de juniori, dupa ce joi s-a impus in proba de…

- Sportivul roman David Popovici a doborat vineri recordul mondial de juniori in proba de 200 m liber, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, prilej cu care s-a calificat si in finala probei. Dupa ce a corectat de doua ori in decurs de cateva zile recordul mondial la…

- David Popovici, calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a cucerit medalia de aur în proba de 100 m liber, joi seara, la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Roma, cu un nou record mondial de juniori, informeaza Agerpres.Popovici a fost cronometrat în finala…

- Sportivul roman David Popovici, calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, joi seara, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, cu un nou record mondial de juniori. Popovici a fost cronometrat in finala cu timpul de 47 sec…

- Tanarul inotator roman David Popovici s-a calificat, miercuri, in finala probei de 100 m liber, la Campionatele Europene pentru juniori de la Roma, cu cel mai bun timp din semifinale, 48 sec 08/100, potrivit Agerpres. Popovici, care marti a doborat recordul mondial de juniori in aceasta proba (47…