- Dupa ce de-a lungul timpului a reușit sa caștige aurul și argintul la proba de 200 de metri liber, atat la Campionatele Mondiale și Europene, fie ele de juniori sau de seniori, cat și la Festivalul Olimpic al Tineretului European, iata ca acum David Popovici reușește o noua performanța uriașa. Marele…

- Inotatorul roman Vlad Stancu, in varsta de 18 ani, a trait o mare dezamagire la Paris, fiind diagnosticat cu COVID-19 in zilele dinaintea probei de 800 de metri liber de la Jocurile Olimpice. Boala i-a afectat pregatirea și l-a lasat fara șanse in seriile desfașurate astazi. Vlad Stancu, inotator de…

- Inotatorul roman Vlad Stancu, 18 ani, concureaza de la ora 12:28 in prima serie a probei de 800 de metri liber de la Jocurile Olimpice de vara. Vlad Stancu participa in aceasta perioada la prima lui ediție a Jocurilor Olimpice, urmand sa concureze in probele de 800, respectiv 1.500 de metri liber. La…

- David Popovici a caștigat aurul, miercuri, la Campionatul European de natatie de la Belgrad. Inotatorul roman in varsta de 19 ani a scos cel mai bun timp, de 46,88. Pe locul doi s-a clasat Nandor Nemeth (Ungaria), cu timpul 47.49, iar pe trei a terminat sarbul Andrej Barna (47.66). Este a doua oara…

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, miercuri seara, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad, cu timpul de 46 sec 88/100. Pe locul doi s-a clasat Nandor Nemeth (Ungaria), cu timpul 47.49, iar pe trei a terminat sarbul Andrej Barna (47.66). In urma…

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, miercuri seara, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad, cu timpul de 46 sec 88/100. (AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativa)

- Australianul Kyle Chalmers (26 de ani) și-a obținut biletul pentru Jocurile Olimpice de la Paris in proba de 100 metri liber, dar a dezvaluit ca pentru a ajunge acolo a facut la inceputul saptamanii patru injecții cu cortizon pentru durerile de spate. Kyle Chalmers, unul dintre favoriții la titlul olimpic…

- David Popovici l-a invins pe campionul mondial la Barcelona in proba de 200 metri liber, realizand cel mai bun timp al sau din 2024. David Popovici, tanarul inotator roman in varsta de 19 ani, a obținut o victorie in proba de 200 de metri liber in cadrul celei de-a doua etape a circuitului Mare Nostrum.…