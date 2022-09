Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a obținut joi medalia de aur in proba de 200 m liber la Campionatul Mondial de Natatie pentru juniori de la Lima, Peru. Sportivul a incheiat cursa cu timpul de 1:46.18, cu care a stabilit și un nou record al competiției, scrie digi24.ro.

- David Popovici a caștigat prima medalie de aur la Campionatul Mondial de juniori din Peru. A facut echipa cu Alexandru Constantinescu, Ștefan Cozma și Patrick Dinu, iar baieții noștri s-au impus la 4×100 m liber. Sportivul de doar 17 ani a declarat la finalul cursei ca se bucura foarte tare de aceasta…

- David Popovici a mai adaugat o medalie de aur in palmaresul sau. Sportivul a obținut victoria la proba de 200 metri liber, la Campionatele Europene de Natatie de la Roma și a stabilit un nou record mondial și european de juniori, dar și record al competiției.

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, miercuri, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, cu timpul de 47 sec 58/100. Performanța este istorica pentru țara noastra, dar și pentru inotul mondial: ultima oara cand un sportiv a reușit sa caștige la…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat in finala de 100 metri liber la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. Popovici a doborat un alt record mondial la juniori, de aceasta data in calificarile de marți seara pentru finala de 100 metri liber. El a terminat proba cu timpul de 47 sec…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.

- Semifinalele probei de 100 de metri liber de la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta au avut loc in aceasta seara, de la 19:26 si 19:31.David Popovici, nou record mondial juniori la proba 100 m liber: 47.13 secunde.S a calificat in finala cu cel mai bun timp. ...