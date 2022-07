Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a caștigat duminica seara cea de a medalie de aur la Campionatul European de Inot pentru Juniori de la Otopeni. Inotatorul roman s-a clasat primul in proba de 100 m liber, completandu-și colecția de medalii de aur, dupa cea de la 50 m și 200 m liber individual și ștafeta 4×100 liber.…

- David Popovici (17 ani) s-a calificat, sambata, in finala probei de 100 m liber la Campionatul European de inot pentru juniori, de la Otopeni. Inotatorul roman a avut cel mai bun timp din semifinale: 48.31 secunde. La randul lui, Patrick Sebastian Dinu, care a inotat in cea de-a doua semifinala, a incheiat…

- Inotatoarea romana Aissia Claudia Prisecariu s-a clasat vineri pe locul 6 in finala probei de 200 metri spate feminin, din cadrul Campionatului European de Inot pentru Juniori desfașurat la Otopeni. Prisecariu a parcurs cele patru lungimi de bazin ale probei in 2:14.87 secunde. Fii la curent…

- Inotatorul roman David Popovici a caștigat vineri proba de 50 metri liber din cadrul Campionatului European de Inot pentru Juniori desfașurat la Otopeni. Romanul a terminat cea mai scurta și mai rapida proba a copetiției cu timpul de 22.16, transmite Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi…

- Inotatorul roman David Popovici a castigat miercuri dupa-amiaza medalia de aur in proba de 200 m liber, in cadrul Campionatului European de Natatie pentru Juniori, desfasurat in noul bazin de la Otopeni. El a parcurs cele 4 lungimi de bazin in 1,45.45 minute.

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.