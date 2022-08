Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a mai adaugat o medalie de aur in palmaresul sau. Sportivul a obținut victoria la proba de 200 metri liber, la Campionatele Europene de Natatie de la Roma și a stabilit un nou record mondial și european de juniori, dar și record al competiției.

- Sportivul David Popovici a reusit inca un rezultat exceptional, dupa ce a castigat, luni, medalia de aur in proba de 200 metri liber, la Campionatele Europene de Natatie de la Roma. Dupa aurul si recordul mondial de sambata la 100 metri liber, Popovici s-a impus luni si la 200 metri liber, cu timpul…

- David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber din cadrul Campionatului European de Natație la seniori de la Roma. Romanul a stabilit și un nou record mondial in aceasta proba (46.86).​

- David Popovici, romanul de 17 ani care a devenit cunoscut la nivel mondial, s-a calificat in finala probei de 100 m liber, la Campionatele Europene de natație de la Roma. El a reușit sa obțina un timp de 46,97, adica un nou record european. David Popovici, gest impresionant Adolescentul continua sa…

- Rezultat unic pentru natația romaneasca. Inotatorul David Popovici (17 ani), a obținut miercuri cea de a doua medalie de aur la Mondialele de Natație de la Budapesta. Dupa titlul caștigat la 200 metri liber, romanul s-a impus categoric și in finala probei

- David Popovici 17 ani va concura azi, in finala probei de 100 metri liber, de la Campionatul Mondial de Natatie. A castigat, miercuri, medalia de aur in proba de 100 metri liber din cadrul Campionatului Mondial de Natatie, competitie care se desfasoara la Budapesta. Popovici a obtinut la CM si aurul…

- Inotatorul David Popovici a caștigat miercuri medalia de aur in proba de 100 metri liber la Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta. Sportivul roman a terminat primul cursa din finala, cu timpul de 47,58 de secunde. David Popovici a concurat pentru al doilea sai titlu mondial pe culoarul al patrulea,…

- Inotatorul David Popovici are astazi, 22 iunie, o noua șansa sa cucereasca o medalie la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta. Romanul in varsta de 17 ani va inota in finala probei de 100 m liber, unde s-a calificat ieri cu cel mai bun timp, 47,13 secunde, stabilind totodata un nou record mondial…