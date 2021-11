Stiri pe aceeasi tema

- Înotatorul David Popovici a câștigat sâmbata medalia de aur în proba de 200 metri liber din cadrul Campionatelor Europene de natatie în bazin scurt de la Kazan, Rusia.Sportivul nostru a oprit cronometrul la 1:42.12 - cea mai buna performanța personala în bazin…

- Înotatorul român Vlad Stancu a reușit sa stabileasca un nou record national în proba de 800 metri liber, la 16, 17 si 18 ani, la Campionatele Europene de natatie în bazin scurt de la Kazan.Sportivul român, în vârsta de 16 ani, a terminat cursa din serii…

- Inotatorii Robert Glința (24 de ani) și David Popovici (17 ani) s-au calificat in aceasta dimineața in semifinalele probei de 100 de metri liber, la Campionatele Europene de natație in bazin scurt de la Kazan (Rusia). Iar rezultatele obținute de cei doi sunt surprinzatoare la prima vedere. Asta pentru…

- ​Robert Glinta si David Popovici s-au calificat, sâmbata dimineata, în semifinalele probei de 100 metri liber din cadrul Campionatelor Europene de natație în bazin scurt de la Kazan, Rusia.Primul a intrat în bazin Robert, care a câstigat seria a doua cu timpul de…

- Robert Glința (24 de ani) a cucerit medalia de argint in proba de 100 de metri spate de la Campionatele Europene de natație in bazin scurt, organizate in Rusia, la Kazan. Robert Glința a cucerit miercuri bronzul in proba de 50 metri spate, iar astazi și-a imbunatațit performanța. A incheiat pe locul…

- Vineri, 5 noiembrie, ziua a patra de concurs la Campionatul European de inot in bazin scurt de la Kazan (Rusia), competitie care se desfasoara in perioada 2-7 noiembrie, i-a readus in incinta Aquatics Palace și pe ceilalți trei sportivi romani prezenți in Rusia: David Popovici, Vlad Stancu și Alexandra…

- O noua finala pentru inotatorul Robert Glința la Campionatele Europene de la Kazan. Argeșeanul Robert Glinta s-a calificat, joi, in finala probei de 100 m spate la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 m) de la Kazan (Rusia). Sportivul legitimat la CS Dinamo a reușit al doilea timp din semifinale,…

- Înotatorul Robert Glința a reușit calificarea în semifinalele probei de 50 de metri spate din cadrul Campionatelor Europene de natație în bazin scurt desfașurate la Kazan, Rusia. Robert Glinta s-a calificat în semifinalele probei de 50 de metri spate cu al saselea timp.…