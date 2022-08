Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a terminat pe primul loc și a caștigat aurul in proba de 100 de metri liber la Campionatul European de natație.Fantasticul sportiv roman a batut recordul mondial cu 5 sutimi, avand un timp de 46.86.

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, sambata, la Campionatele Europene de natatie de la Roma, cu un nou record mondial (46 sec 86/100), care nu mai fusese depașit din 2009. Maghiarul Kristof Milak a castigat argintul, in 47 sec 47/100, iar bronzul a revenit…

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, sambata, la Campionatele Europene de natatie de la Roma, cu un nou record mondial (46 sec 86/100), care nu mai fusese depașit din 2009. Maghiarul Kristof Milak a castigat argintul, in 47 sec 47/100, iar bronzul a revenit…

- David Popovici, cel mai rapid inotator din lume: RECORD MONDIAL și medalie de aur in proba de 100 de metri liber la Campionatul European de natație David Popovici, cel mai rapid inotator din lume: RECORD MONDIAL și medalie de aur in proba de 100 de metri liber la Campionatul European de natație David…

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, sambata, la Campionatele Europene de natatie de la Roma, cu un nou record mondial, 46 sec 86/100. Maghiarul Kristof Milak a castigat argintul, in 47 sec 47/100, iar bronzul a revenit italianului Alessandro Miressi, in…

- David Popovici a castigat duminica seara o alta medalie de aur la Campionatul European de Inot pentru Juniori de la Otopeni. Inotatorul roman s-a clasat primul in proba de 100 m liber, completandu-si colectia de medalii de aur, dupa cea de la 50 m si 200 m liber individual si stafeta 4x100 liber.

- David Popovici (17 ani) s-a calificat, sambata, in finala probei de 100 m liber la Campionatul European de inot pentru juniori, de la Otopeni. Inotatorul roman a avut cel mai bun timp din semifinale: 48.31 secunde. La randul lui, Patrick Sebastian Dinu, care a inotat in cea de-a doua semifinala, a incheiat…

- Inotatorul roman David Popovici a castigat miercuri dupa-amiaza medalia de aur in proba de 200 m liber, in cadrul Campionatului European de Natatie pentru Juniori, desfasurat in noul bazin de la Otopeni. El a parcurs cele 4 lungimi de bazin in 1,45.45 minute.